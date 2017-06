Olkiluoto 3 -projektissa on aloitettu kylmäkokeet, joiden aikana tehdään kymmeniä eri testejä eri painetasoilla. OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoisen mukaan kyseessä on tärkeä etappi laitoksen käyttöönotossa.

Seuraava merkittävä virstanpylväs on kuumakokeet, jotka on aikataulutettu ensi syksyksi. Kuumakokeiden jälkeen on edellytykset saada käyttölupa vuoden 2018 alussa.