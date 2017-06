OL3:lla on tekemisen meininki - painetta testataan

Työmiehiä viimeistelemässä pintatöitä Olkiluoto 3:lla maanantaina. Kuva: Jere Grönberg

Olkiluoto 3:n kylmäkokeet on aloitettu Olkiluodossa.



Kylmäkokeissa testataan reaktorin painesäiliön ja höyrystimien välisen veden kierron tiiviys.



Paineistetun kylmän veden avulla tarkastetaan kaikki noin 1 000 primääripiirin hitsaussaumaa, jotta nähdään, että putkisto on varmasti pitävä.



Olkiluoto 3 -laitoksen sisäpuolella tapahtuu kylmäkokeiden lisäksi muutakin.



Putkistotyöt on saatu pääosin valmiiksi ja sähköasennuksetkin ovat loppusuoralla.



Polttoainealtaista poistettavien käytettyjen polttoainenippujen kuljettamiseen tarkoitettu kuljetuskalustokin on asennettu, vaikka sitä ei tarvita vielä neljään–viiteen vuoteen.