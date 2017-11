OL3:n valmistuminen näkyy Rauman asuntomarkkinoilla

Kun tarjonta lisääntyy ja kysyntä vähenee, vuokrataso asettuu alemmaksi, Oili Kuusinen arvioi. Kuva: Esa Urhonen

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustöiden viivästyminen on tuottanut ylimääräistä hyvää monelle Rauman seudulla.

Asuntosijoittajat ja -vuokraajat ovat tehneet hyvän tilin, kun Olkiluoto 3:n aikataulu on pettänyt pahemman kerran.



Tällä viikolla OL3-työmaan vahvuus on vielä noin 2 500 henkilöä. Ydinvoimalatyömaan työntekijöistä liki 2 000 on ulkomaalaisia. Heistä harvat jäävät Rauman seudulle projektin päätyttyä. Työvoiman määrä alkaa nyt laskea tasaisesti. Voimalaitos alkaa tuottaa sähköä reilun vuoden päästä, joulukuussa 2018.



Sp-Koti Rauman toimitusjohtaja Tero Käpynen uskoo pienille asunnoille löytyvän jatkossakin käyttäjiä, mutta osa voi jäädä tyhjilleen joksikin aikaa.

– Suurin vaara on isommissa kerrostaloasunnoissa, jotka sijaitsevat lähiöissä kuten Meriraumassa, Sampaanalassa ja Uotilassa. Sama vaara on myös omakotitaloissa, joita on vuokrattu Olkiluodon tarpeisiin haja-asutusalueilta, hän sanoo.

Asuntokauppa Fajanssin toimitusjohtaja Oili Kuusinen ennakoi vuokratason laskevan Raumalla.