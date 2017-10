Olkiluodon ympärillä poikkeuksellisen suuri väestö - Jos tositilanne tulisi, saariston evakuointi olisi "haasteellista"

Olkiluodon ydinvoimalaitos kuvattuna Rauman ja Eurajoen rajalla sijaitsevasta Kalliopöllän saaresta. KUVA: Jami Jokinen

Olkiluodon sijainti erityisesti suhteessa asutukseen on huomattavan erilainen verrattuna Loviisan tai Pyhäjoen laitospaikkoihin. Asialla on merkitystä voimalaitoksiin liittyvällä turvallisuusarvioinnille ja varsinkin pelastussuunnitelmille.

Niin sanottu varautumisalue ulottuu 20 kilometrin päähän voimalaitoksista. Loviisassa vyöhykkeellä asuu vakituisesti noin 12 000 ja Pyhäjoella noin 11 000 henkeä. Olkiluodon kohdalla lukema on peräti 44 000. Tämä johtuu pääasiassa Rauman kaupunkialueesta.



Varautumisalueilla on eroa myös kesämökkien määrässä. Loviisassa niitä mahtuu varautumisalueelle noin 2 000, Pyhäjoella muutamia satoja.

Olkiluodon kohdalla tietoa ei Stukista löydy, joten lukua on pyydettävä Rauman ja Eurajoen kiinteistötoimilta. Niiden mukaan vapaa-ajan asuntoja on varautumisalueella kolmisen tuhatta.



Jos lähialueen ihmisiä jouduttaisiin voimalaonnettomuuden vuoksi evakuoimaan, tulisvat varsinkin kesäviikonloppuna evakuoitaviksi myös mökkiläiset. Loviisan voimalaitoksen ympärillä pääosa vapaa-ajan asunnoista sijaitsee alueilla, johin on tieyhteys. Raumalla ja Eurajoella mökkeillään sen sijaan hyvin paljon saarissa.

Säteilyturvakeskuksen ja Satapelastuksen mukaan juuri saariston evakuointi olisi tosipaikan tullen "haasteellista". Oman haasteensa toisi se, ettei kukaan tietäisi, monellako mökillä onnettomuuden aikaan olisi väkeä ja kuinka paljon. Erityisesti kansallispuiston vuoksi saaristossa saattaisi olla myäs runsaasti turisteja.