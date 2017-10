Olkiluoto 3:n sähköntuotanto alkaa keväällä 2019

OL3-ydinvoimalaitosyksikkö liitetään valtakunnan verkkoon ensimmäistä kertaa ensi vuoden joulukuussa. Arkisto: Pekka Lehmuskallio

OL3-ydinvoimalaitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.

Laitostoimittajan mukaan laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon joulukuussa 2018.

Säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuuussa 2019.

Laitosyksikkö tuottaa 2–4 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin valtakunnan verkkoon liittämisen ja säännöllisen sähköntuotannon välisenä aikana.

Laitostoimittaja Areva-Siemensin aikataulutarkastelu projektin loppuunsaattamisesta on jatkunut jo jonkin aikaa.

– Olemme hyvin pettyneitä tähän lisäviiveeseen. OL3 EPR -projektissa on vielä huomattavan paljon työtä jäljellä ja on välttämätöntä, että kaikki tarvittavat tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit osoitetaan projektin käyttöön. Ranskan ydinvoiman rakennejärjestely ei saa vaarantaa tätä, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo.

Monia tärkeitä testejä on vielä tekemättä, vaikka OL3 EPR -projekti on edennyt testausvaiheessa ja viimeaikaisia virstanpylväitäkin on saavutettu.

Edellisen aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon piti alkaa vuoden 2018 lopussa.

– Tavoitteemme on projektin ripeä loppuunsaattaminen. Tätä varten TVO on edelleen sitoutunut tukemaan avaimet käteen -laitostoimittajaa. TVO on kokenut voimalaitosoperaattori, ja jatkamme omien tehtäviemme suorittamista säntillisesti, Silvennoinen sanoo.

Laitostoimittaja Areva-Siemens rakentaa OL3-laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella.

TVO valitsi kolmanteen laitosyksikköönsä EPR-teknologian vuonna 2003, ja laitostoimittaja käynnisti keväällä 2005 rakennustyöt sitoutuen käynnistämään laitosyksikön sähköntuotannon keväällä 2009.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimukseen kuuluvista sitoumuksista mukaanlukien nykyiset ja tulevat velvoitteet projektin takuuajan loppuun saakka.