Olkiluoto 3 tuottaa miljarditappiot - projektijohtajalla hurjat tienestit

Jean-Pierre Mouroux.

Satakunnassa eniten ansiotuloja tienasi vuonna 2016 Timo Juhani Nykänen, jonka ansiotulot olivat 781 953 euroa.

Listalla toisena on Jean-Pierre Mouroux, joka kuittasi 713 323 euron ansiotulot. Hän on pitkään toiminut Arevan projektinjohtajana Olkiluodossa. Kolmannen ydinreaktorin rakentaminen on tunnetusti vuosikausia myöhässä, mikä on tuottanut miljardien eurojen tappiot.

Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sai 351 954 euroa ansiotuloja.

Säkyläläinen vuorineuvos Simo Palokangas keräsi 583 649 euron verotettavat vuositulot.

Raumasterin konsernijohtaja Jouko Mäkilä sai 335 264 euroa ansiotuloja, ja toisen mokoman pääomatuloja.

Apteekkari Seija Hoikkalan ansiotulot olivat 334 756 euroa vuonna 2016.