Omaa osoitekirjaa ei tarvitse hävittää - EU:n tietosuoja-asetus tulee käyttöön ensi keväänä

Osoitekirjan pitäminen omaan käyttöön pysyy jatkossakin sallittuna. Yrityksille, esimerkiksi Googlelle luovutetut tiedot pysyvät yrityksillä, mutta tulevaisuudessa niillä on velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen esimerkiksi hakkeroinneista.

Euroopan unionin laajuinen tietosuoja-asetus on astumassa voimaan toukokuussa 2018. Sitä ennen Suomessakin on rukattava lainsäädäntöä ja totuteltava uusiin käytäntöihin.

– Uudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten luottamusta sähköiseen asiointiin, kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Aarnion mukaan asetus sisältää kolme kokonaisuutta: kansalaisten oikeuksien kasvattaminen, rekisterinpitäjien vastuun lisääminen ja viranomaisten puuttumismahdollisuuksien lisääminen. Jatkossa ihminen voi halutessaan siirtää omia tietojaan rekisteristä toiseen.

– Esimerkiksi, jos haluaa ottaa lainaa espanjalaisesta pankista, on aiemmin sieltä jouduttu sanomaan, että tietoja ei ole saatavilla. Nyt ne on mahdollista siirtää itse, Aarnio kertoo.



Erilaisia henkilötietorekistereitä pitävien yritysten, yhdistysten ja muiden tahojen on aiemminkin pitänyt noudattaa tietosuojaa. Ilman lupaa tietoja ei ole saanut luovuttaa eteenpäin.

Nyt linjaa ollaan tiukentamassa niin, että rekisterinpitäjien pitää pystyä osoittamaan viranomaisille tietosuojakäytäntöjen noudattaminen. Viranomaiset voivat uudistuksen jälkeen antaa sanktioita laiminlyönneistä.

Tavanomainen henkilökohtainen käyttö on sallittua. Eli esimerkiksi omia osoitekirjoja saa pitää.

Turvallisuuteen liittyvissä asioissa tietosuojassa on sallittua luistaa. Esimerkiksi suojelupoliisit ja vakoiluorganisaatiot ovat käytännön ulkopuolella.