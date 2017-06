Omistajanvaihdostilanteisiin luvassa kootusti apua Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yrittäjät on käynnistänyt palvelun omistajanvaihdosta harkitsevien ja läpikäyvien yrittäjien avuksi. Palvelun myötä maakunnasta löytyy taho, joka yhden luukun periaatteella koordinoi omistajanvaihdoksia ja kokoaa asiantuntijaverkoston ostajien ja myyjien avuksi.

Yrittäjien viime marraskuussa teettämän kyselyn mukaan kahden seuraavan vuoden aikana lähes 40 prosenttia ja seuraavan viiden vuoden aikana 73 prosenttia varsinaissuomalaisista, yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yrityksistään.

- Palvelun tavoitteena on varmistaa yritysten jatkuvuus. On saatava yrityksen myyjä ja ostaja löytämään toisensa oikea-aikaisesti. Yrityksen myyntikuntoon saattaminen on pitkä ja haastava prosessi, johon on lähdettävä hyvissä ajoin, kertoo omistajanvaihdospalvelun koordinaattori Lassi Rosala Varsinais-Suomen yrittäjistä.

Osa palvelua on kumppaniverkosto.

- Uusi palvelu kokoaa yhteen maakunnan asiantuntijat muiden muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta, toteaa Rosala.

Lisäksi tullaan järjestämään tiedonvälitys- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä työpajoja. Yrityksen myymistä tai ostoa suunnittelevien apuna on myös sähköinen Yrityspörssi-palvelu.

Omistajanvaihdospalvelu käynnistetään osana Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin -hanketta. Palvelu on tarkoitettu kaikille maakunnan yrityksille.