Opetuslupien määrät ovat nousseet Satakunnassakin

Viime vuonna opetusluvalla ajettiin runsaat 10 600 ajokorttia, joka on viidennes kaikista B-korteista.

Luku on aiemmin ollut 10-15 prosenttia. Ruotsissa sen sijaan noin 90 prosenttia ajaa ajokortin opetusluvalla, toteaa erityisasiantuntija Veijo Tuononen Trafista STT:lle.

Satakunnassa suuntaus on sama kuin valtakunnallisesti, koska B-kortin on opetusluvalla harjoittelun jälkeen suorittanut vuosina 2014-2014 yhteensä 329, 546 ja 677 ihmistä. Rauman Ajovarmassa heistä ajokokeessa on käynyt 60, 88 ja 142 Trafin ajokoetilaston mukaan.

Jos verrataan opetuslupalaisia autokoululaisiin, luvut ovat 329 ja 2 566, 546 ja 2 376 sekä 677 ja 2 346. Opetusluvalla B-kortin hankkineiden karkea osuus Satakunnassa viime vuonna autokoulussa opiskelleisiin verrattuna oli 29 prosenttia.

Tämä näppituntuma oli ilman tilastoja hallussa sekä Raumalla kuljettajantutkintoja vastaanottavalla Kari Palolalla että Kokemäellä Satakunnan alueen osalta tutkintoesimies Hannele Tuomisella. Molemmat Ajovarmassa työskentelevät tiesivät, että opetuslupien määrä on viime aikoina ainakin hieman noussut.

Palola pohdiskeli, että varsinkin joulu-tammikuussa on tuntunut olevan opetuslupalaisten puolesta melko vilkasta.

Tuominen lisäsi, että nyt on kokeiltu omien vanhempien ohella muita sukulaisia ja jopa naapurin aikuisia opettajina, koska se on mahdollista.