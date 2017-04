Opiskelija on tekemässä yllätystä Eurajoella

Keskusta on edelleen vahvoilla Eurajoen kuntavaaleissa, kun äänistä on laskettu 61,4 prosenttia. Ryhmän osuus lasketuista äänistä on 33,8 prosenttia.

Toiseksi suurin ryhmä on SDP 27,7 prosentilla ja kolmantena kokoomus 19,5 prosentin ääniosuudella.

Keskustan Vesa Jalosen äänisaalis on tässä vaiheessa 118, SDP:n Ilona Sjömanin 115 sekä kolmanneksi on noussut opiskelija, kokoomuksen Emin Karaca äänin 88.

Perussuomalaisten Jani Rantanen on välikauden jälkeen tekemässä paluuta, ja löytyy nyt listalta seitsemäntenä 83 äänellä.

Välissä ovat neljäntenä Arto Mäkitalo (kesk.) 68 äänellä, viidentenä Mika Nurmi (sd.) 69 ääntä sekä Marja Vaitomaa (kesk.) 67 äänellä.