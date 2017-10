Oraksen uusi toimitusjohtaja: Minulla ei ole punaisen tai sinisen brändin taustaa

Itävaltalainen Markus Lengauer aloittaa Oras Groupin vetäjänä marraskuun alussa, kun Pekka Kuusniemi siirtyy Raision toimitusjohtajaksi. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Oras Groupin ensi viikolla aloittava uusi toimitusjohtaja Markus Lengauer esittäytyi ensi kertaa Rauman hanatehtaan väelle.

– Ensifiilikset ovat positiiviset. Oras Group on perheyhtiö, jolla on vakaa talous ja vahva markkina-asema. Olen luottavainen, että pystyn tuomaan jotain tähän yhtiöön, Lengauer kertoi Länsi-Suomen haastattelussa sunnuntaina.

Mitään suurta linjausta hän ei ensitöikseen esittänyt.

– Tässä ei ole kyse yhtiön tervehdyttämisestä, vaan normaalista kehittämisestä. Oras Groupilla on valmis strategia kolmeksi vuodeksi. Sen mukaan mennään. Toki pöydällä on aina joitakin asioita ja uusia ideoita kehitellään jatkuvasti.



Lengauerin tehtävänä on saada Oras ja Hansa toimimaan entistäkin tiiviimmin yhtenä.

– Tässä työssä voi auttaa, että itävaltalaisena minut koetaan neutraaliksi. Minulla ei ole punaisen tai sinisen brändin taustaa, hän arveli.