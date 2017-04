Päällystystyöt alkavat ensi kuussa

Pääteiden päällysteistä uusitaan noin 11 prosenttia ja muiden teiden päällysteistä nelisen prosenttia, ELY-keskus tiedottaa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kesän 2017 päällysteohjelma on valmistunut ja työt käynnistyvät Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toukokuun alkupuolella. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna noin 18,6 miljoonaa euroa, josta noin 5,2 miljoonaa on korjausvelkarahaa.

Yhteensä rahoitusta on saman verran kun viime vuonna, Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa.

Kohteet valitaan päällystevaurioiden ja asiakaspalautteiden perusteella. Valtatie 8:lla alkaa toukokuussa tapahtua Eurajoella Kämpän kohdalla.

Bitumin hinta on jonkun verran noussut viime vuodesta, joten tänä vuonna päällystetään hieman viime vuotta vähemmän, noin 400 kilometriä.

Edullisen bitumin ja korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät ovat jonkin verran nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta edelleen määrät ovat noin neljänneksen alhaisemmat kuin viime vuosikymmenellä.

Kohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta myös vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan.

Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella, vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla.

Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Kohteet löytyvät Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilta.