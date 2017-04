Pääsiäisreissuille lähdetään talvisessa kelissä

Ilmatieteen laitoksen keskiviikkona 12. huhtikuuta laatiman ennusteen mukaan koko maahan virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Vettä, räntää tai lunta sataa monin paikoin.

Keskiviikkona ja sen jälkeen sateet ovat pääosin kuurotyyppisiä ja voivat tulla etelässäkin räntänä tai lumena. Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain aurinko voi näyttäytyä. Päivän ylin lämpötila on pääosin 0 ja +7, maan itä- ja pohjoisosassa -5 ja +3 asteen välillä. Yöllä lämpötila on pakkasen puolella.

Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa katsoa tuoreet sääennusteet ja voimassa olevat varoitukset joko Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta tai sääsovelluksesta, sillä pääsiäisen aikana voi tulla lumipyryjä eri puolilla maata. Etenkin Lappiin lähtevien autoilijoiden on otettava huomioon talviset olosuhteet.