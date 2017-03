Pakettiautojen ensirekisteröintien kasvu on jatkunut puolitoista vuotta

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa 1 227, jossa on kasvua viime vuoden helmikuuhun reilut 24 prosenttia. Pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat olleet yhtäjaksoisesti kasvussa 18 kuukautta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen nähden, Autoalan tiedotuskeskus kertoo.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 248, mikä on hieman viime helmikuuta vähemmän. Alkuvuonna kuorma-autoja on kuitenkin rekisteröity lähes 13 prosenttia viime vuotta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuorma-autojen kysyntä.

Vuosina 2009–2010 ja 2013–2014 paketti- ja kuorma-autoja ensirekisteröitiin poikkeuksellisen vähän, joten kasvun myötä ensirekisteröinnit ovat vähitellen palaamassa pitkän aikavälin keskiarvoihin.

Pakettiautoja on tänä vuonna ennakoitu ensirekisteröitävän noin 15 000, kun viime vuonna ensirekisteröintien määrä oli noin 13 500. Kasvua odotetaan siis noin 11 prosenttia.

Kuorma-autojen ensirekisteröintien on tänä vuonna ennakoitu kasvavan noin 3 600 ajoneuvoon, eli noin yhdeksän prosenttia.

Liikennekäytössä olevien pakettiautojen keski-ikä kasvoi viime vuonna 12,6 vuoteen ja kuorma-autojen 13,2 vuoteen.