Ilmeisesti ulkoilijan huolimattomasta tulenkäytöstä syttynyt maastopalo palaa Raumalla.



Palopaikka on maastossa, joten palolaitos on joutunut vetämään letkunsa pitkän matkan päästäkseen palopaikalle.



Lähiosoite tulipalolle on Linjavahe.



Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta keskiviikkona aamupäivällä.