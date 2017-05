Palokuntanuoret telttaleireilevät Sammulassa

Rauman alueen palokuntanuorten leirikausi on avattu tänään, kun 110 palokuntalaista kokoontui telttoineen Lapin VPK:n Sammulaan viettämään viikonloppua. Nuoria heistä on 80.



Leirin avajaisia vietettiin iltaseitsemältä. Paikalle on kutsuttu myös Matti Valtonen Säkylästä sekä Aimo Salminen Raumalta, koska he ovat alueleiri-idean isät yli 45 vuoden takaa.

– Leirin päätöstilaisuudessa suurimmalla vahvuudella mukana oleva osasto saa aina heidän kiertopalkintonsa, Matin ja Aimon pystin, järjestelymestari Aleksi Väinölä Länsi-Euran VPK:sta totesi.

Älynkieppikisassa mitellään perjantai-iltana ja toinen kilpailu on luvassa sunnuntaina aamupäivällä. Lisäksi pidetään joukkueittain koulutusta.

Leiristä ja VPK-harrastuksesta lisää maanantain Länsi-Suomessa.