Perinteiset joululaulut jyräävät

Monelle suomalaiselle Vesa-Matti Loirin tunteikas Sydämeeni joulun teen on laulu, joka kiteyttää joulun hartaan tunnelman parhaiten.

Siinä missä amerikkalaiset huippuartistit vetävät rempseämpiä joululauluja, Suomessa tunnelma on selvästi rauhallisempi, jopa melankolinen.

Spotifyn suosituimpien joululaulujen listalla keikkuvat tutut nimet kuten Mariah Carey, Frank Sinatra, Katri Helena, John Lennon ja Wham.

Mutta tuoreitakin kappaleita listalta löytyy, kuten viime viikolla Raumalla esiintynyt Diandra. Hänen Kerran joulukuun aikaan -levyltä listalla on Lintu -kappale.

Spotifyn suosituimpien joululaulujen listalta löytyvät myös tuoreempien kansainvälisten tähtien kuten Justin Bieberin ja Sam Smithin joulutunnelmointia.

Billboardin tuoreen listan ykkönen löytyy myös tältä Spotify-listalta. Billboardin mukaan tämän hetken suosituin joululaulu on Mariah Careyn vuonna 1994 julkaisema All I Want for Christmas Is You.

Se on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä, sillä sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonaa kappaletta.

Muuten Billboardin kaikkien aikojen joululaululista poikkeaa Spotifyn soitetummista siten, että monet kärkikymmenikön kappaleista ovat vanhempaa perua.

Billboardin listan pysyvämpää ryhmää edustavat edesmenneet Andy Williams, Burl Ives ja Nat King Cole.

Bing Crosbyn White Christmas löytyy tietenkin Billboardin listalta, sillä se on kaikkien aikojen myydyin yksittäinen single. Se on myynyt yhteensä yli 50 miljoonaa kappaletta.

Bing Crosbyn toisen maailmansodan aikaan äänitetystä kappaleesta on yli 500 artistia tehnyt oman versionsa.

Jos versioiden määrä olisi suosion peruste, yksi maailman suosituimmista modernin ajan joululauluista olisi Silent Night, josta on tehty satoja erilaisia versioita eikä kaikkia niitä varmasti ole edes rekisteröity virallisesti.

Silent Night ei kuitenkaan ole päässyt Spotifyn suosituimpien joululaulujen listalle.

Kuuntele Spotifyn suosituimmat joululaulut:

Sekä musiikkitoimittajan Jussi Hietikon oma joululaululista: