Pikimust perjanda avasi kauppojen ovet jo aamuseitsemältä

Monissa liikkeissä touhuttiin valmistelujen parissa hyvissä ajoin ennen seitsemää. Kuvat: Henrika Bäcklund

Rauman Pikimust perjanda järjestetään kolmatta kertaa.

Liikkeet avasivat ovensa aamuseitsemältä. Varsinaista ruuhkaa ei heti aamutuimaan ollut havaittavissa.

- Johtuu tästä sateesta, pystökaffella vakituisesti käyvät aamuvirkut totesivat kollektiivisesti. He olivat käyneet hakemassa kupposet kuumaa jo ennen seitsemää, jonka jälkeen kupin kahvia tai teetä saa torikojusta tunnin ajan maksutta.

Elli ja Patrik Pietilä olivat suunnitelleet talvitakkiostoksensa heti seitsemäksi. Ne löytyivät viidessätoista minuutissa.

- Tultiin hakemaan talvitakit tytölle ja itselle ennen kouluja. Odotin, että ihmisiä olisi ollut jopa enemmän liikkeellä, mutta ihan hyvin kuitenkin, iltavuoroon tänään menevä Patrick Pietilä sanoo.

Koulu alkaa tänään kahdeksalta.

- En ole tottunut heti aamulla tulemaan ostoksille, Elli Pietilä naurahtaa.

- Pitäisikö tästä sitten vielä käydä pystykaffella ja opettaa tyttärelle myös sellaista traditiota, isä vielä heittää, kun ostokset on saatu kassiin.

Elli ja Patrik Pietilä tulivat hakemaan talvitakkeja.

Kauppiaille pitkä päivå menee rutiinilla.

- Asiakkaat ovat ihanan positiivisia heti näin aamuisin, eivätkä yhtään ihmeissään. Perjantai on pikimusta, joten vesisade sopii tähän ihan hyvin, toteaa Sport-Asun kauppias Reijo Vene. Ostospäivää varten liikettä on rakennettu aktiivisesti parin päivän ajan ja suunnittelua on tehty useampia kuukausia.

Ostoksia voi tehdä aina iltayhdeksään asti. Mukana olevat liikkeet tunnistaa mustista ilmapalloista.

Shoppailun lisäksi päivän aikana järjestetään myös muuta ohjelmaa.

Lapsille on letityspiste Kauppakeskus Wännissä kello 10-13.

Rauman Poikasoittokunnan pienryhmät esiintyvät Vanhassa Raumassa kello 17-19.

Kello 17-20 välisenä aikana torilla on glögi- ja piparitarjoilu. Niin ikään viidestä kahdeksaan kauppakeskus Potkurissa on kasvomaalausta ja Pokémon-jahtaajien kannattaa lähteä liikkeelle, sillä useilla keskustan Pokestopeilla on käynnissä lure-moduuli.