Poliisi etsii kadonnutta raumalaista miestä

Jarno Sjöman

Poliisi etsii kadonnutta raumalaista Jarno Sjömania. 40-vuotias Sjöman nähtiin Raumalla viimeksi torstaina 9. marraskuuta.

Poliisin saaman tiedon mukaan Sjöman katosi perjantaina 10. päivä Orivedellä.

Jarno Sjöman on noin 186 cm pitkä ja painoa hänellä on 90 kg. Sjömanilla on lyhyet, siistit tummanruskeat hiukset. Hänellä oli katoamisen aikaan yllään tumma Skilan ulkoilutakki ja ruskeat farmari-tyyppiset housut.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot Sjömanin liikkeistä katoamisajankohtana ja katoamisen jälkeen Rauman poliisille sähköpostilla osoitteeseen tutkinta.rauma@poliisi.fi.