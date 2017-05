Poliisi saanut rajattua liikekeskuspalon syttymisaluetta - palonsyyntutkinta jatkuu

Sunnuntaina liikekeskuksen palopaikalla ei ollut enää palokalustoa. Palopaikkaa kuitenkin vartioitiin ja poliisi suoritti paikalla omia tutkimuksiaan. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Poliisi on jatkanut sunnuntaina Euran liikekeskuksen palonsyyntutkintaa.

Poliisi on tehnyt palopaikalla teknistä tutkintaa ja tutkinnassa on saatu rajattua alue, josta palo on mahdollisesti syttynyt. Tässä vaiheessa ei ole saatu selvitettyä palon syttymissyytä, joten poliisi ei edelleenkään ole poissulkenut mahdollisuutta, että palo olisi sytytetty tahallaan.

Palopaikan teknistä tutkintaa jatketaan lähipäivinä.

Poliisi on saanut joitain tapahtumaan liittyviä yhteydenottoja, mutta tapahtumasta tietoja voi edelleen ilmoittaa sähköpostilla tutkinta.rauma@poliisi.fi.