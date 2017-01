Poliisin tietoon tuli viime vuonna aiempaa vähemmän omaisuusrikoksia

Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä laski hieman vuoden 2015 tasosta, kun viime vuonna kirjattiin 39 447. Se on noin 700 rikosta vähemmän kuin vuonna 2015. Luvut eivät sisällä liikennerikoksia.

– Lounais-Suomen poliisilaitoksella vuoden 2016 tilastojen mukaan ei rikosten kokonaismäärässä ole viime vuoteen verrattuna tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta rikostyypeissä muutokset ovat olleet hyvinkin suuria. Omaisuusrikokset ovat laskussa, mutta väkivaltarikosten määrässä on kasvua. Kehitys näyttää olevan samansuuntainen niin Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassakin, toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Omaisuusrikoksia on vuonna 2016 kirjattu 26 127, joka on 1 700 vähemmän kuin vuonna 2015. Suurin pudotus on vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneiden rikosten määrässä.

– Yksi syy varkauksien vähenemiseen on varmaankin loma-asuntojen lukituksen ja turvajärjestelmien kehittyminen, mutta tuloksellisella tutkinnalla poliisikin on onnistunut paljastamaan joitakin liigoja pois "markkinoilta", kertoo Huttunen.

Tilastot julkistettiin perjantaina.