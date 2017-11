Porilaisnainen myy netissä olemattomia hevostarvikkeita

Lounais-Suomen poliisi tutkii porilaisen naisen tekemiä nettipetoksia. Nainen on myynyt netin eri kauppapaikoissa noin 100 euron hintaisia tavaroita useille asianomistajille. Eri puolilta Suomea olevat asianomistajat eivät ole saaneet maksamiaan tavaroita itselleen.

Nainen on erikoistunut myymään muun muassa hevostarvikkeita. Hän on esiintynyt omalla nimellään. Kauppahinnan nainen on pyytänyt maksamaan omistamalleen pankkitilille.

Viimeisimmässä ilmi tulleessa rikoksessa asianomistaja kertoi poliisille, että hän oli lukenut myyjästä netistä sen jälkeen, kun myyjä ei vastannut puheluihin, eikä toimittanut tavaraa, 70 euron hintaisia hevosvaljaita. Asianomistaja kertoi lukeneensa netistä, että nainen on huijannut kymmeniä muitakin henkilöitä.

Lounais-Suomen poliisi tutkii asiaa petoksena. Naisen epäillään syyllistyneen vastaaviin tekoihin muun muassa tämän syksyn aikana.