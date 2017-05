Matkakeskuksen alueelle on lisätty pysäköintipaikkoja Karjalankadun varteen.

Kadun reuna on pohjustettu ja pysäköintitapa on merkitty liikennemerkein. Autopaikkoja on noin 45 autolle. Paikat ovat maksuttomia ja aikarajoituksettomia.

Matkakeskuksen maanrakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja niiden on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä.