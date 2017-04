Porin palveluliikelaitoksen sotkut siirtyvät seuraavaksi syyteharkintaan

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien Porin palveluliikelaitoksen johtavassa asemassa olleiden henkilöiden määräystenvastaista osto- ja matkalaskujen hyväksymismenettelyä vuosilta 2014 ja 2015. Poliisi on tutkinut asiaa virkavelvollisuuden rikkomisena Porin kaupungin tekemän tutkintapyynnön pohjalta.

Epäillyt väärinkäytökset koskevat matkojen ja edustustilaisuuksien lisäksi usein niiden yhteydessä tapahtuneita tavaroiden ja palveluiden hankintoja eräille johtavassa asemassa oleville palveluliikelaitoksen työntekijöille. Menettelyä ei voida katsoa tavanomaiseksi tai osaksi heidän palkkausjärjestelmäänsä. Asia siirtyy syyteharkintaan kahden tapahtuma-aikaan johtavassa asemassa olleen henkilön osalta.

Esitutkinta on laajentunut koskemaan myös Porin kaupunginsairaalan Ravintokeskuksen saneerausta. Asiaa on tutkittu palveluliikelaitoksen entisen johtajan osalta törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä. Maantiekadun ravintokeskuksen keittiötä on korjattu vuonna 2015 laajamittaisesti. Asiasta oli tehty ehdotus kaupunginhallitukselle, mutta se oli poistettu kaupungin budjetista edellisen vuoden syksyllä.

Porin palveluliikelaitos on ylittänyt vuoden 2015 investointimäärärahan, joka on talousarviossa määritelty 249 000 euroksi. Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 16.6.2015 käsitellyt investointien ylityspyyntöä, joka esittelijän muutoksella oli 220 000 euroa. Kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä on huomattu merkittäviä käyttötalouteen kirjattuja eriä, yhteensä 216 000 €, jotka tuli siirtää investointeihin. Yhteensä kyse on yli 400.000 euron investoinnista, johon ei ole ollut asianmukaista päätöstä.

Esitutkinnan aikana suoritetuissa kuulusteluissa epäillyn asemassa kuullut henkilöt ovat kiistäneet rikkoneensa virkavelvollisuuttaan tai käyttäneensä virka-asemaansa väärin. Asiassa on pyydetty loppulausuntomenettelyssä vielä lisäselvityksiä ja tältä osin asia on harkinnassa.