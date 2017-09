Porin seudun pieneläinpäivystyksen paikka vaihtelee

Enää ei ole varmaa, täytyykö koiran tai muun pieneläimen kanssa lähteä Eurajoelta tai muualta yhteistoiminta-alueelta päivystykseen yöaikana ja viikonloppuna Poriin.

Tilanne on muuttunut, koska eläkeikäinen kaupungineläinlääkäri Berndt Aminoff on jättänyt irtisanoutumiskirjeensä, jonka ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on viime viikolla käsitellyt.

Tähän asti päivystys on hoidettu Porin Maantiekadun pieneläinklinikalla, mutta toiminta on nyt järjestetty uusiksi.

Vähintään pari viikkoa pieneläinten päivystysnumeroon soittavalle asiakkaalle kerrotaan päiväkohtainen toimipiste, jonne lemmikin saa viedä.

– Päivystys voi olla Harjavallassa, Ulvilassa, Eurajoella tai Porissa Maantiekadulla, eli kaikissa yhteistoiminta-alueen toimipisteissä, kertoo Porin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan johtaja Ulla-Kirsikka Vainio.



Asiasta uutisoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa.