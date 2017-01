Porin Tuntemattoman Hietanen tulee Seinäjoelta

Pekka Hänninen esittää Hietasta Porin Teatterin Tuntemattomassa sotilaassa. Linnan klassikko saa ensi-iltansa lauantaina. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Varsinainen moottoriturpa. Näin kuvaa Seinäjoelta Porin Teatterissa vieraileva näyttelijä Pekka Hänninen roolihahmoaan Hietasta Tuntematon sotilas -näytelmässä.

Hietasen käyttämä Varsinais-Suomen murre taittuu Turusta kotoisin olevalta, mutta nykyään Seinäjoella asuvalta näyttelijältä hyvin.

Porin Teatterin suurproduktio, Christian Lindroosin dramatisoima ja ohjaama Tuntematon sotilas saa ensi-iltansa Porin entisellä oluttehtaalla lauantaina. Tehdashalliin on rakennettu yli 500-paikkainen katsomo ja massiivinen, takaosastaan nouseva näyttämö.

Dramatisoinnissaan Lindroos on käyttänyt sekä Väinö Linnan Sotaromaania että Tuntematonta sotilasta. Näyttämölle on hänen mukaansa valmistunut esitys, joka kunnioittaa Linnan tekstiä, mutta on ohjaajan oma näkemys suomalaisten korpisoturien tarinasta.