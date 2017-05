Poliisi joutui eristämään hetkeksi Porin Visatien. Mies oli linnoittaunut pakettiautoon ja uhkasi muun muassa räjäyttää autossa olleen kaasupullon.

Tilanne saatiin ratkaistua hieman ennen yhtätoista tiistaina poliisin toimenpitein eikä tapaus aiheuttanut vaaraa sivullisille. Kukaan ei loukkaantunut.

Mies on poliisin hallussa. Alueen eristykset on purettu.



Poliisi selvittää, mihin mahdollisiin rikoksiin mies on tapauksen tiimoilta syyllistynyt.