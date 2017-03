Pyhäjärvi on nyt täynnä minimuikkua

Pyhäjärven muikkku on nyt pientä verrattuna päällä makaavaan järven totuttuun muikkukokoon. KUVA: Juha Sinisalo

Pyhäjärven muikkua ei tällä haavaa tahdo tuntea itsekseen. Kalat ovat erittäin pieniä, ja käytännössä nälkiintyneitä. Samaan aikaan kanta on erittäin tiheä.

– Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, sanoo Pyhäjärvi-instituutin vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä.



Ventelä arvioi, että tilanne on muutaman eri syyn summa. Pohjalla on todennäköisesti viime vuonna syntyneiden muikkujen erittäin suuri määrä, mikä on johtanut ravintokilpailuun ja heikkoon kasvuun.

Lisäksi järvessä on samaan aikaan erittäin vahva kuorekanta. Laji syö muikun tapaan eläinplanktonia, eli ravintokilpailu on myös lajien välistä.

Tiheät muikku- ja kuorekannat ovat riski ensi kesän vedenlaadulle, sillä sinilevää ja muuta kasviplanktonia syövien vesikirppujen ja muun eläinplanktonin määrä voi romahtaa.