Pyhärantaan ehdotettu koko kunnan kattavaa verkkoyhteyttä

Pyhärannan kunta neuvottelee uuden langattoman verkkoyhteyden käyttöönotosta.

Ukkoverkot Oy on lähestynyt kuntaa tarjouksella, jossa Pyhäranta saisi käyttöönsä kiinteän langattoman Ukkonet-verkkoyhteyden. Kolmen vuoden sopimuskausi maksaisi kunnalle yhteensä noin 123 000 euroa.

Pyhärannan kunnanjohtaja Matti Muukkonen kertoo, että määrärahat projektia varten voitaisiin ottaa vanhuspalveluista tulleesta ylijäämästä.

– Sillä puolella on ollut aiemmin liikaa asiakkaita. Mutta nyt on nukkunut ihmisiä pois. Tällä hetkellä nettolukema on -4 vanhuspalveluissa, joten rahaa sieltä on alkuvuodesta säästynyt, Muukkonen sanoo.

– Tämä on tekninen kysymys, ettei otettaisi mistään lisää, vaan käytettäisiin säästymässä olevaa rahaa.

Ukkoverkkojen internet-yhteys toimisi Pyhärannassa kirkonkylän, Ihoden ja Reilan valmiiden tukiasemien kautta. Yhteydessä käytettäisiin eri taajuutta kuin valtakunnallisten operaattoreiden verkoissa.

Projektia esitellään kyläilloissa ensi tiistaina ja keskiviikkona. Tiistaina keskustellaan Rohdaisten koululla klo 17–18.30 ja Reilan koululla klo 19– 20.30. Keskiviikkona vuorossa on Ihoden koulu klo 17.30– 19.