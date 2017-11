Pyöräilijä loukkaantui vakavasti yliajossa Karjalankadulla

Raumalaisnainen loukkaantui vakavasti Karjalankadulla lauantai-iltapäivällä tapahtuneessa yliajossa.



Nainen oli ylittämässä suojatietä polkupyörällään, kun punaisia päin ajanut autoilija ajoi tätä päin.



Raumalaisen, vuonna 1998 syntyneen mieskuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään vammantuottamukseen.



Poliisin tilannekeskuksen mukaan kuljettajaa epäiltiin myös alustavasti rattijuopumuksesta.



Henkilöauton kuljettaja pakeni paikalta, mutta poliisipartio tavoitti tämän lyhyen ajan kuluttua kotoaan Raumalta.



Auto on poliisin hallussa ja epäilty on otettu kiinni. Hän on kuulustelussa myöntänyt yliajon.



Vuonna 1959 syntynyt raumalaisnainen loukkaantui vakavasti. Hänet kuljetettiin helikopterilla Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.



