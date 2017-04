Pyöräliitto ehdottaa taajamien yleisrajoitukseksi 30 km/h

Kolmen- ja neljänkympin rajoitusalueet lisääntyvät taajamissa vauhdilla. Kuva: Jaakko Avikainen

Pyöräliitto esitti tieliikennelain uudistusta koskevassa lausunnossaan yleisrajoituksen laskemista taajamissa 30 kilometriin tunnissa.

Taajamien yleisnopeusrajoitus on tällä hetkellä 50 km/h. Parhaillaan käynnissä olevassa tieliikennelain uudistuksessa ehdotetaan tämän rajoituksen säilyttämistä.

Kuitenkin yleisin nopeusrajoitus taajamissa on jo nyt 40 tuntikilometriä, joka on voimassa kolmanneksella kaduista. Vain 18,2 prosenttia taajamien kaduista on nopeusrajoitukseltaan 50 kilometria tunnissa, kertoo Liikenneviraston Digiroad-aineisto.

– On hyvä huomata, että alhaisempi yleisrajoitus ei koskisi kaikkia katuja. Pääkaduilla voidaan jatkossakin osoittaa korkeampi nopeus liikennemerkillä, muistuttaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Pyöräliiton selvityksen mukaan koko Suomessa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu 30 km/h -rajoitusalueilla tiekilometriä kohden yli kolme kertaa vähemmän kuin 40 km/h -alueilla ja yli neljä kertaa vähemmän kuin 50 km/h -rajoitusalueilla.