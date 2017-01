Rahansieppaajia liikkeellä eri puolella Suomea

Poliisilla on syksyn ja talven aikana ollut tutkittavana eri puolilla Suomea tehtyjä rikossarjoja, joissa usein ryhmissä liikkuneet ulkomaalaistaustaiset tekijät ovat hämäämällä tai hämmennystä aiheuttamalla onnistuneet sieppaamaan käteistä rahaa.



Näppäräsormiset rahanvaihtajat ovat ruuhkatilanteissa luoneet painetta kauppojen, baarien ja kahviloiden kassoilla siinä määrin, että rahanvaihto-operaatioiden jälkeen kassasta on puuttunut usein huomattavia summia.

Tekomuotona on ollut myös kaupan kassalla tai pankkiautomaatilla asioinnin yhteydessä tunnuslukujen urkkiminen.



Saatuaan tunnusluvun tietoonsa, rikolliset ovat röyhkeästi varastaneet lompakon tai maksukortin.

Käteisen rahan ja lompakkojen varastamisen kohteiksi ovat varsin usein valikoituneet ikääntyneet henkilöt.



Tekijöillä ja rikosten uhreiksi joutuneilla ei tilanteissa ole ollut yhteistä kieltä.

Rikoksentekijät ovat usein operoineet kauppojen läheisyydessä, kauppakeskuksien sisätiloissa ja muun muassa sairaaloiden auloissa.

Esitutkinnassa tällä hetkellä olevissa rikossarjoissa rikoksesta epäiltynä on Romanian kansalaisia.

Poliisi kehottaa olemaan varovainen käteisen rahan ja maksuvälinekorttien käsittelyssä. On mahdollista, että kaikki rikoksen uhreiksi joutuneet eivät ole ilmoittaneet asiasta poliisille tai läheisilleen. Jotta rikossarjojen esitutkinta kyettäisiin tekemään mahdollisimman kattavasti, tehdyistä anastuksista pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisille ja vereksissä teoissa välittömästi hätäkeskuksen numeroon 112.

Itä-Suomen poliisilaitos kaipaa tällä hetkellä vihjeitä ja lisätietoja erityisesti tekoihin, joissa hämäyksenä on käytetty kahden euron kolikon vaihtamista. Poliisilla on nyt tiedossa olevien tekojen johdosta vangittuna kaksi romanialaista miestä, jotka ovat liikkuneet eri puolella Suomea VW Passat -merkkisellä vihertävän sävyisellä henkilöautolla. Myöhemmin miehillä on ollut käytössään punainen Seat Toledo -merkkinen henkilöauto. Vangittuina olevien 80 -luvun puolivälissä syntyneiden miesten tekemäksi epäiltyjä rikoksia tutkitaan varkausrikoksina.

Poliisin tiedossa on, että vastaavanlaisia ryhmiä on liikkeellä eri puolilla Suomea. Kaikki tapauksiin liittyvät tiedot voi välittää puhelimitse vihjepuhelimen numeroon 029 5415 232 tai sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi