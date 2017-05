Rauma saa Myötätuulen viestin ja uusia meikäläisiä

Maanantaina viimeisen pätkän kohti Eurajoen kunnantaloa Toimarilta polkivat Toni Hevonkoski ja Johanna Soini Janne Lautanalan ja Ari Impolan seurana viemässä Myötätuulen viestiä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman Me itse -ryhmän perustava kokous on alkamassa Lokki-talolla. Me itse ry on kehitysvammaisten ihmisten yhdistys, joka puolustaa kehitysvammaisten ihmisoikeuksia.

Lähimmät paikallisryhmät sijaitsevat Eurajoella, Porissa ja Harjavallassa. Jäsenet kutsuvat itseään meikäläisiksi.

Me itse on myös Myötätuulen viestin pääjärjestäjä. Maanantaina aloitettiin Eurajoelta ja tänään tiistaina viesti luovutetaan yhdeltä Raumalla.

Kyseessä on kehitysvammaisten Satakunnassa talkoovoimin ja pääosin polkupyörällä viemä viesti, jolla tähdätään yhdenvertaiseen tulevaisuuteen.

Paljon töitä Satakunnan viestin eteen tekevät Eurajoen Me itsen puheenjohtaja Janne Lautanala sekä ohjaaja/kouluttaja Ari Impola Meka tv:stä.

- Tuntuu, että kehitysvammaisia kuullaan, mutta ei kuunnella eikä suhtauduta kuin aikuisiin, kiteytti Impola maanantaina Eurajoella.

Viesti on matkalla seitsemättä kertaa, ja ensimmäistä kertaa se lähtee myös Satakunnan ulkopuolelle Etelä-Pohjanmaalle ja Etelä-Suomeen. Päätös on elokuun lopulla Helsingissä.

Suomi 100 -juhlan hengessä kohtaamisista, matkoista ja tapahtumista tehdään lyhyitä dokumenttielokuvia. Tänään mennään ainakin Kollaan, mutta kenties myös Uotilaan kuvaamaan ja sitten matka jatkuu Euraan, jossa viesti annetaan huomenna.