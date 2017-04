Raumalainen Yrjö Juuruskorpi jatkaa kotiseututyötä kuvien parissa – nyt julki Raum enne ja ny -kirjanen

Rauman tori on yksi Yrjö Juuruskorven suunnitteleman Raum enne ja ny -kirjasen esittelemistä paikoista. Kirjassa on kaikkiaan 40 kuvaparia, jotka osoittavat, miten kaupunkikuva on muuttunut vuosikymmenten aikana. Kuva: Henriikka Korte

Postikortti-innostus alkoi vuoden 2002 tietämillä, laskeskelee Yrjö Juuruskorpi. Samoihin aikoihin, kun mies muutti takaisin kotikaupunkiinsa Raumalle, hän alkoi koluta kirpputorien, kauppojen ja huuto.netin postikorttivalikoimia.

– Ensimmäiseksi ihastuin ilmakuviin, sitten löysin ennen ja nyt -kuvaparit, hän kertoo.

Nyt Juuruskorvella on käsissään Raum enne ja ny -kirjanen, jonka hän suunnitteli vanhojen postikorttien ja kuvien innoittamana. Se sisältää 40 kuvaparia vanhaa ja nykyistä Raumaa.

Kirjasessa on hyödynnetty Museoviraston ja Rauman museon kokoelmia. Vanhin kuva on Johan Knutsonin 1840-luvulla tekemä litografia. Ennen-kuvista uusin on 1920-luvulta. Nykypäivän kuvat Juuruskorpi on ottanut itse.

Rauma-päiväksi valmistunut kirjanen ei ole Juuruskorven ensimmäinen Rauma-aiheinen valokuvaprojekti. Viime syksynä hän suunnitteli Rauman satama ennen ja nyt -kalenterin.