Raumalaisbloggari kotikoneen lapsikuvista käräjillä

Raumalaismiehen epäillään pitäneen kotikoneellaan 35 epäsiveellistä kuvaa, joissa esiintyvien nuorten on arvioitu olevan alle 18-vuotiaita.

Parhaillaan Satakunnan käräjäoikeudessa Raumalla käsiteltävässä jutussa miestä syytetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Syytelistalla ovat myös rahankeräysrikos sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Syyteharkinta on tehty valtakunnansyyttäjänvirastossa, mutta oikeudessa jutussa syyttää paikallinen syyttäjä. Rangaistuksena vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta ja sen ohella sakkorangaistusta.

Julkisella Facebook-ryhmän sivulla on kerätty rahaa bloggarin sakkojen maksuun. Mies on itsekin osallistunut keskusteluun. Sivulle on liitetty hänen tilinumeronsa ja pyydetty varoja sakkojen maksuun.