Raumalaiset opettavat merenkulkutaitoja kansainvälisille vierailleen

Rauman merimuseon Ilkka Randén (vas.) esittelee lontoolaisopiskelija William Hendry Prophetille ja koordinaattori Nevzat Yukselille punottua köysimattoa Rauman Merimuseon työpajatiloissa. Kuva: Esa Urhonen



Noin 50 HighTide -hankkeeseen osallistuvaa merenkulkuopiskelijaa ja -opettajaa tutustuu tällä viikolla muun muassa navigoinnin saloihin Raumalla. Raumalaiset opettavat kansainvälisessä hankkeessa navigointia arktisissa oloissa. Navigointi erilaisissa olosuhteissa on merenkulkuoppilaitosten yhteishankkeen punainen lanka.



-Italialaisille, espanjalaisille, turkkilaisille ja jopa osalle isobritannialaista merenkulkua opiskelevista jää on vieras elementti. Opettajatkaan eivät osaa tai ymmärrä sitä sen paremmin, selventää Raumalla vieraileva the London Nautical Schoolin merenkulun koneaineiden opettaja James Bullar.



Ryhmäläiset pääsevät tutustumaan toden teolla jäänavigointiin simulaattoriharjoituksessa torstaina.

Vieraita isännöi Raumalla Winnovan merenkulkuala.



HighTide -hankkeeseen osallistuvat koulut Italiasta, Espanjasta, Turkista, Suomesta ja Iso-Britanniasta.



18-vuotias lontoolaisopiskelija William Hendry Prophet halusi päästä hankkeeseen osallistuneista maista juuri Suomeen. Suomi ja Rauma eivät ole pettäneet Prophetin odotuksia.



-Täällä on puhdasta ja erittäin valokuvauksellista. Vierailukohteet ovat olleet mielenkiintoisia.



Prophet opiskelee Lontoossa laivainsinööriksi.