Raumalaismies välitti alkoholia alaikäisille vuoden verran

Rauman poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa on selvitetty raumalaisen vuonna 1985 syntyneen miehen epäiltyä alkoholirikosta sekä tupakan myyntirikosta. Miehen epäillään välittäneen alkoholia ja tupakkaa alaikäisille henkilöille.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että mies on välittänyt alkoholia ja tupakkaa alaikäisille vuoden 2015 syksystä lähtien. Nuorten ovat iältään 12-17-vuotiaita ja joukossa on ollut sekä tyttöjä että poikia. Mies on toiminut yksin.

Alkoholin ja tupakan välittäminen tuli poliisin tietoon syksyllä 2016, kun huolestuneet vanhemmat ilmoittivat epäilyistään poliisille. Epäilty oli marraskuussa 2016 pidätettynä ja hän on tunnustanut välittäneensä alkoholia ja tupakkaa nuorille.

Asiaa on selvitetty nuorten osalta Rauman poliisin Ankkurissa moniviranomaisyhteistyönä. Asian johdosta on kuulusteltu ja puhutettu kymmeniä nuoria.

Alkoholia hankkineita 15 vuotta täyttäneitä epäillään alkoholirikkomuksesta. Asiaan liittyvät alle 15-vuotiaat henkilöt eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa alkoholin hankkimisesta.

Juttukokonaisuus siirtyy nyt poliisilta syyteharkintaan.