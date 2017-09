Raumalaisvoimin tehty kätilösovellus Layette julki

Suomalaista neuvolatietoa sisältävä kännykkäsovellus Layette on julkistettu tänään. Ensimmäinen kaikille avoin versio sovelluksesta on ladattavissa nyt Android-puhelimiin. Työn alla on myös IOS-versio.

Layette-sovelluksen takana on Applicado Oy, jossa on mukana kolme raumalaislähtöistä perustajajäsentä. He ovat yhtiön toimitusjohtaja, kätilö Sini Havukainen, Dubaissa asuva videofreelancer Juho Aronen sekä tv-alalla toimiva Mirko Baas.

Sovellus lähtee viemään suomalaista neuvolatietoutta suoraan maailmalle ajatuksena, että tarvetta sille on etenkin maissa, joissa tieto on vaihtelevaa tai sitä ei ole tarjolla lainkaan. Sovellus käännetään aluksi englanniksi, sitten ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi.