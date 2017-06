Raumalla käydään rottasotaan asettamalla loukkuja

Rottia voidaan torjua loukkupyynnillä ja jyrsijämyrkkyjä käyttämällä.

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon on tullut rottahavaintoja keskusta-alueen lisäksi muun muassa Lajosta, Lonsista ja Uotilasta.



Rauman kaupunki on aloittamassa rottien torjuntatoimenpiteitä keskustan alueella.



Rottien lisääntymisen syytä ei tiedetä, mutta ensisijaisesti rottayhdyskunnan hyvinvointia ja lisääntymistä säätelee ravinnon saanti.



Kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia omalta osaltaan jyrsijöiden torjunnasta.



Rottien torjunnassa tärkeintä on ravinnonsaannin vähentäminen.