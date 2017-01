Raumalla on jälleen rajoitusvyöhyke lintuinfluenssan takia - viruksen tyypitys on kesken

Rauman saaristosta on jälleen löytynyt kuollut merikotka, joka on lähetetty Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Viruksen N-osan tyypitys on vielä kesken, mutta se on jo varmistunut korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaksi H5-tyypiksi.

- Löytöpaikka on Pihlavasta pohjoiseen eli uloimmasta saaresta pohjoiseen. Rajoitusalueella on vain pari siipikarjanpitopaikkaa, kertoo ylitarkastaja Liisa Kaartinen Evirasta.

Sen sijaan Kemiönsaaresta lähetetyn merikotkan kuolinsyyksi on varmistunut H5N8-lintuinfluenssa.

Lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi kummallekin paikkakunnalle on perustettu vähintään 10 kilometrin päähän merikotkien löytöpaikoista ulottuva rajoitusvyöhyke. Siipikarjan ja -tuotteiden siirtoja rajoitetaan vyöhykkeellä. Lisäksi kunnaneläinlääkäri tarkastaa rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevia siipikarjan pitopaikkoja.

Tieto Rauman merikotkasta on tullut Eviraan tällä viikolla. N-osan tyypitys menee todennäköisesti ensi viikkoon, mutta muodoista H5N8 on todennäköisin, koska muita viruksia ei ole kiertämässä, toteaa Kaartinen.

Rauman edellinen rajoitusvyöhyke lakkautettiin viikko sitten. Vyöhyke oli perustettu joulukuun puolessavälissä, kun Murtamon Pirttijärveltä löytyi H5N8-lintuinfluenssaa kantanut merikotka.

Evira on purkanut tällä viikolla Harjavallassa rajoitusvyöhykkeen tarkastusalueen.