Raumallakin tällä kaudella enemmän hirvieläimiä metsästettävänä

Arto Kelhä ja Erä-vaihelan Masi Rauman mlk:n Metsästysseuran nuotiotilaisuudessa Harentiellä lauantaina. Kuva: Raisa Aho

Metsästäjäliitto organisoi valtakunnalliset peijaispäivät lauantaina. Raumalla tapahtumaan osallistui ainakin Rauman mlk:n Metsästysseura, jonka majalla Harella järjestettiin iltapäivällä hirvimakkara- ja kahvitilaisuus.

Seura järjestää joka syksy samantapaisen nuotiotapahtuman. Tavoite on saada metsästäjät, maanomistajat ja paikalliset asukkaat kohtaamaan.

Lauantain tilaisuus oli seuran Jukka Hovilan mukaan uskomaton menestys. Tavallisesti ulkopuolisia on vaikea saada tulemaan majalle.

Seuran metsästyksen johtaja Arto Kelhä kertoo, että tälle kaudelle pyyntilupia on tullut hieman tavanomaista enemmän, sillä kannat ovat kasvaneet.

- Kanta on nousussa ehkä senkin takia, että tässä on ollut nyt muutamia huonoja, vähälumisia talvia. Nämä eläimet liikkuvat hämärissä, ja ilman lunta niitä ei metsässä näe, jolloin niitä ei voi ampuakaan, Kelhä selittää.

Kelhän mukaan seuran tälle kaudelle Riistakeskukselta saama lupamäärä on ihan riittävä. Metsästyksen tarkoitus on pitää kanta tasolla, joka on sovittu yhdessä muun muassa maanomistajien, poliisin, liikenneviranomaisten ja luonnonsuojelijoiden kesken. Kyse on muun muassa liikenneturvallisuudesta.

RMMS:n alueella hirvikolareita ei ole hiljattain ollut, mutta peura- ja kauriskolareita viikoittain.