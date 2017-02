Raumalta lähtöisin oleva somevapaa neuvola -ajatus laajenee

Karine Bouniol oli tiistaina neuvolassa tyttärensä Victorian kanssa. Kuvaajan pyynnöstä hän otti kännykkänsä esiin ja ylenkatsoi tyttärenstä maatilaleikit. Rauman neuvoloissa somevapaasta tilasta muistuttavat seinätaulut. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Raumalla loppuvuodesta 2015 käyttöön otettu suositus pitää neuvolatilat somevapaina on leviämässä muuallekin Suomeen.



Osastonhoitaja Maritta Komminaho korostaa, että somevapaassa neuvolassa on kyse lapsen puolestapuhumisesta.



-Näin aikanaan sellaisen tapauksen, jossa lapsi yritti turhaan ottaa kontaktia äitiin esittelemällä leluja ja touhujaan. Äiti ei keskittynyt lapseen vaan puhelimeensa. Minusta tuntui pahalta lapsen puolesta, sillä varhaisella vuorovaikutuksella on tärkeä rooli lapsen kehittymisessä.