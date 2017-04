SDP pysyttelee selvästi kärjessä 41,3 prosentilla. Nousua viime vaaleihin on 6,6 prosenttiyksikköä.

Toisena on kokoomus 16,0 prosentilla, jolle pudotusta on tulossa -5,4 prosenttiyksikköä. Keskusta on kolmantena 13,9 prosentilla.

Perussuomalaiset on tällä hetkellä saamassa äänistä 8,9 %, vasemmistoliitto 7,7 %, kristillisdemokraatit 6,7 % ja vihreät 5,4 %.

Eniten ääniä on kerännyt SDP:n Kristiina Salonen, jonka äänipotti on jo tässä vaiheessa 1392.