Rauma Bluesin pääesiintyjäksi buukattu Eric Gales on 42-vuotias kitaravirtuoosi, joka on julkaissut urallaan 14 studioalbumia.

Elokuisen Rauma Bluesin pääesiintyjä on amerikkalainen Eric Gales. Kotimaista blueskärkeä tapahtumassa edustaa blueskonkareista koostuva tuore The Capricorn Brothers Band, joka tributoi legendaarista The Allman Brothers Bandia.

Muut päätapahtuman esiintyjät ovat 2015 European Blues Challenge -kisan voittaja Travellin’ Brothers (Espanja), kaksinkertainen Grammy-ehdokas Earl Thomas (USA.) sekä Shakura S’Aida (Kanada).

Rauma Blues järjestetään 11.–12.8.