Rauman Energia kaapeloi Otan ja Polarin alueita

Rauman Energia asentaa maakaapeleita Otan ja Polarin alueelle kesän ja syksyn aikana. Vanhat ja huonokuntoiset pylväät sekä ilmajohdot puretaan.

Rauman kaupunki uusii samalla kaivureiteillä olevat katuvalaisimet ja Dna kaapeloi televerkkoaan.

Kadut ovat ahtaita ja liikkuminen alueilla tulee olemaan hankalampaa kuin normaalisti.

Rauman Energia on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja säävarmaan sähköverkkoon. Vuoteen 2020 mennessä Rauman Energian suunnitelmissa on investoida noin kolme miljoonaa euroa joka vuosi, jonka jälkeen maakaapelin osuus koko Rauman Energian jakeluverkosta on 80 prosenttia. Asemakaava-alue on tällöin lähes kokonaan maakaapeloitu.