Kuntavaalien ennakkoäänissä SDP on Rauman suurin puolue. Sen kannatus ennakkoon äänestyneiden keskuudessa on 42 prosenttia. Kokoomuksen ehdokkaille on ennakkoon tullut 16,6 prosenttia äänistä. Kolmosena on keskusta 11,8 prosentin äänillä.

Ennakkoon oli Raumalla äänestänyt yhteensä 10 515 henkilöä eli 32,4 prosenttia äänioikeutetuista raumalaisista.