Rauman palkkiosotkun tutkinta on edennyt loppusuoralle

Rauman kaupungin maksamia ansionmenetyskorvauksia koskeva rikostutkinta valmistuu näillä näkymin ennen kesää.

Rikoskomisario Marko Peltonen Lounais-Suomen poliisista vahvistaa, että esitutkinta on edennyt loppusuoralle ja tapaus siirtyy tutkinnan valmistumisen jälkeen syyttäjälle.

Tutkinnassa epäiltynä on Rauman kaupunginhallituksen entinen II varapuheenjohtaja Jyrki Santala. Asianomistajana on Rauman kaupunki. Peltosen mukaan poliisi on tutkinut tapausta törkeänä petoksena ja virka-aseman väärinkäyttönä.