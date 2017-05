Keskiviikkona julkistettu työllisyyskatsaus näyttää Rauman kannalta lupaavalta. Työttömyysaste on 10,6 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön koko maan tason alle.

Reilussa kahdessa vuodessa työllisyysaste on noussut kaupungissa neljä prosenttiyksikköä.

– Se tarkoittaa, että Raumalla töissä on noin 750 ihmistä enemmän kuin tammikuussa 2015. Se on iso parannus, joka näkyy maan keskiarvoa parempana verotulokehityksenä, kommentoi Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski.



Tätä parempi työllisyystilanne Raumalla oli viimeksi neljä vuotta sitten ennen STX:n telakan alasajoa.

– Viimeistään nyt voi sanoa, että panostuksemme ovat osuneet kohdalleen. Lähitulevaisuuden näkymät eivät ainakaan huonompia ole. Tulossa on selvästi yli tuhat uutta työpaikkaa, myhäilee Koski.