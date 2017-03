Rauman uudella kauppakeskuksella enemmän puoltajia kuin vastustajia

Rauman Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan Kimmo Vainion varovainen arvio on, että myönteinen suhteutuminen kauppakeskusta kohtaan on lisääntynyt.

Vain pieni osa Rauman Yritäjien tämänvuotisen kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, ettei Raumalle tarvita uutta kauppakeskusta.

Kyselyyn vastasi 92 yrittäjää. Heistä seitsemän piti uutta kauppakeskusta tarpeettomana. 37 vastaajaa kannattaa kauppakeskuksen rakentamista nykyisellä kaavalla ja suunnitelmalla.

26 vastaajaa pitää kauppakeskuksen rakentamista hyvänä, mutta sen menestymisen mahdollisuudet ja vaikutus Vanhaan Raumaan mietityttävät. 25 yrittäjää piti uutta kauppakeskusta sinänsä hyvänä asiana, mutta ei sillä kaavalla, mikä nyt on valitusten kohteena.

Kauppakeskuskaavasta on tehty neljä valitusta.



Rauman Yrittäjien vs. toiminnanjohtajan Sari Mantereen mukaan yleinen näkemys on, että Vanha Rauma on niin spesiaali ja idyllinen erikoiskaupan paikka, ettei kauppakeskus sitä jyrää.

Yrittäjien keskuudessa on Mantereen mukaan myös käsitys, jonka mukaan kauppakeskus ja Vanha Rauma tukevat toinen toisiaan. Uskotaan, että ulkopaikkakuntalaiset ja ulkomaalaiset haluavat piipahtaa kauppakeskuksen lisäksi kävelymatkan päässä olevassa Vanhassa Raumassa.



Rauman Yrittäjien hallituksen puheenjohtajan Kimmo Vainion varovainen arvio on, että myönteinen suhteutuminen kauppakeskusta kohtaan on lisääntynyt.