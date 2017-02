Rauman valtuuston neljän vuoden poissaolotilastot eivät ole huonoa luettavaa

Rauman kaupunginvaltuusto on kokoontunut 37 kertaa.

Neljä vuotta valtuustokautta takana, kolmisen kuukautta jäljellä. On aika tarkastella, kuinka aktiivisesti raumalaiset kaupunginvaltuutetut ovat istuneet salissa, jonne heidät on valittu.

Kaiken kaikkiaan luottamustehtävät on hoidettu velvollisuudentuntoisesti, paljastaa vuosien 2013–2016 tilasto.

Valtuutetuista suurin osa on ollut poissa kokouksesta korkeintaan kerran vuodessa. Neljä poissaoloa tai vähemmän on 32 valtuutetulla.



Puhdas nollatili eli ei yhtään poissaoloa on kahdeksalla valtuutetulla.



Tilaston toisessa ääripäässä poissaolot kasautuvat tietyille yksittäisille valtuutetuille. Kymmeneen poissaoloon tai sen yli yltää ainoastaan neljä valtuutettua.